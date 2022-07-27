Ектор Хіменес-Браво показав любощі з коханою та нарвався на критику юзерів: "Сподіваюсь, що дівчинці є 18"

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво дуже сумує за своєю коханою.

Як відомо, обраниця зірки через війну виїхала до Польщі, Ектор же повернувся назад до України і вже навіть перебуває в Ірпені, де в нього є нерухомість.

Так, на сторінці в Instagram Хіменес-Браво запостив нову романтичну світлину з коханою та зізнався, що з нею поруч почувається набагато краще. Втім, цього разу кухар вирішив не показувати обличчя обраниці:

"Я з тобою інший. Відчуття теплоти у стосунках завжди згладжує кути. Дивуюся тому, який я спокійний поряд з тобою. Хочеться щоб так було завжди, щоб ти завжди була поруч. Сумую", - підписав кадр Ектор.

Ектор Хіменес-Браво з дівчиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Однак шанувальники, побачивши частину обличчя дівчини Ектора засумнівалися, чи законні їхні стосунки, аргументуючи тим, що обраниця зірки має вже надто молодий вигляд: "дуже юна", "Дуже мила дівчинка! Вона дуже юна", "Сподіваюсь, що нічого протизаконного тут немає й дівчинці є 18", "Це що, його донька?", "якась школярка", "Два в одному. Дружина і дочка. Браво".

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, що вперше про свої стосунки Ектор Хіменес-Браво заговорив у серпні 2021 року. Він зізнався, що зустрічається з українкою. Втім, ані хто вона, ані бодай обличчя обраниці Ектор не показував. Проте залюбки ділився кадрами окремих частин тіла коханої – демонстрував її фігуру та стрункі ніжки.

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