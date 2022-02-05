Ектор Хіменес-Браво показав палкі обійми зі своєю коханою

Також кухар зізнався, чому нічого не розповідає про свою дівчину.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво поділився цікавим фото.

Так, у сторіз на сторінці в Instagram знаменитість показав свою кохану. Ектор опублікував фото, на якому палко обнімав чорняву дівчину. Щоправда, пізніше фото зникло з соцмереж.

Ектор Хіменес-Браво з дівчиною / instagram.com/hectorjimenezbravo

Втім, шанувальники кухаря були просто ошелешені. Вони засипали Ектора запитаннями, що ж це за таємнича незнайомка.

Та ведучий не поспішає показувати обличчя своєї дівчини, а також майже нічого про неї не розповідає. Як зізнається знаменитість, він хоче, аби його кохана почувалася в безпеці.

"Мій директ розривається. Спокійно. Мені важливий спокій, а також важлива безпека моєї дівчини. Подробиць не буде. Дякую", - прокоментував Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Зазначимо, що телеведучий тримає своє особисте життя в таємниці. Адже про його попередні стосунки з Анною Тягун знали всі його шанувальники. Однак, пара розлучилась через велику кількість пліток.

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