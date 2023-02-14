Ектор Хіменес-Браво показав романтичне відео з коханою: "Мені з тобою пощастило"

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво у романтичному відео звернувся до своєї коханої.

Так, з нагоди Дня святого Валентина знаменитість вирішив публічно привітати другу половинку. Ектор зробив слайд-шоу, де були їхні різноманітні світлини. Також на відео містився текст, де кухар звертається до коханої та говорить, що дуже сумує за нею.

"Дякую, що ти зі мною. Сумую, попри кілометри. Мені з тобою пощастило! Ціную, моя дорога", - звернувся до обраниці Ектор.

Зазначимо, про свою кохану кухар мало що розповідає, адже боїться виносити особисте назагал. Хоча знаменитість показує свою обраницю, однак приховує її ім'я. Про стосунки пари стало відомо ще 2021 року, коли Ектор почав ділитися їхніми спільними світлинами. Повномасштабна війна в Україні зблизила закоханих. Дівчина встигла познайомитися з рідними кухара та пожити у нього в Колумбії.

Нагадаємо, з нагоди Дня всіх закоханих редакція сайту ТСН.ua зробила добірку про зірок, які зустріли своє кохання у найтяжчий для країни час – під час повномасштабної війни.

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