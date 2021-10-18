Ектор Хіменес-Браво показав свою маму та пригадав неприємну історію з дитинства

Ектор Хіменес-Браво показав свою маму та пригадав неприємну історію з дитинства

Рідну людину зірка не бачив майже рік.

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво показав свою маму.

Так, жінка прилетіла до України, аби провести час зі своїм сином. Вони не бачилися майже рік. Ектор зізнається, що це дуже важлива подія для нього. Вони разом вже й встигли приготувати традиційне колумбійське блюдо.

Ектор Хіменес-Браво з мамою / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я не бачив її майже рік, а тепер я дуже щасливий, бо вона поруч", - говорить кухар.

Ектор Хіменес-Браво з мамою / instagram.com/hectorjimenezbravo

До речі, зірка пригадав одну історію з дитинства. Коли він був маленьким, то кожного разу прокидався о четвертій ранку. Його мама полюбляла гортати різні журнали. Одного разу жінка прочитала про користь риб’ячого жиру.

"Мама щоранку варила густий бульйон з риб’ячих голів. Після цього вона готувала суп. Я кожного ранку його їв. А коли їхав до школи мене постійно нудило. Я ненавидів цей суп", - пригадав Ектор.

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