Ектор Хіменес-Браво показав відео з військових навчань: "Росіяни, на вас тут ніхто не чекає"

Ектор Хіменес-Браво показав відео з військових навчань: "Росіяни, на вас тут ніхто не чекає"

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно пішов навчатися військовій справі, вже показує перші результати.

Зокрема, знаменитість показав відео з військових навчаннь.

У короткому ролику, який Ектор розмістив у своєму TikTok, кухар опановує володіння зброєю, навчається працювати у команді, а також стратегічно мислити.

"Росіяни, на вас тут ніхто не чекає", - підписав відео Ектор.

До слова, Ектор вирішив піти навчатися військовій справі, аби у разі чого зуміти захистити себе та своїх рідних.

"Я не кажу, що кожен має йти воювати. Хтось має забезпечувати тил, волонтерство. Підприємці мають відновлювати економіку та створювати робочі місця. Але кожен чоловік має зараз змогу здобути навички стрільби, роботи зі зброєю, пересування на відкритій місцевості та у приміщеннях, роботі в парі", - говорить ведучий.

Нагадаємо, від початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну чимало знаменитостей змінили свій рід діяльності та пішли захищати рідну країну. Зокрема, лідер гурту "Бумбокс" Андрій Хливнюк вступив до лав тероборони ЗСУ. Нині артист захищає схід України від загарбників.

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