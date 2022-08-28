Ектор Хіменес-Браво показав, який приємний сюрприз йому підготувала кохана-українка

Ведучий Ектор Хіменес-Браво поділився з прихильниками своїм щастям.

В Instagram-stories знаменитість показав листування зі своєю коханою. У переписці обраниця кухара вирішила розповісти йому новину, щоправда, дівчина не знала, як коханий на неї відреагує.

Ектор Хіменес-Браво показав листування з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Загалом, кохана Ектора вирішила влаштувати йому сюрприз та нарешті повернутися до України. Реакція ведучого була очікувана. Дівчина дарма переймалася, адже він лише зрадів її приїзду.

"Ось така новина, друзі! Я щасливий", - поділився емоціями закоханий кухар.

Ектор Хіменес-Браво показав листування з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Зазначимо, Ектор мало що розповідає про кохану-українку, адже боїться зурочити своє щастя. Відомо, що дівчина нині перебуває у Польщі, а от знаменитість - в Україні. Ектор розповідав, що дуже сумує за своєю коханою і вже не дочекається, коли вона повернеться. Тож, коли обраниця ведучого приїде додому, він буде безмежно щасливий.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розповідав, що хоче поїхати на передову. Загалом, основною метою поїздки кухара на фронт є допомога українським захисникам.

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