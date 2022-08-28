Ектор Хіменес-Браво показав, який приємний сюрприз йому підготувала кохана-українка

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво показав, як його приємно здивувала дівчина.
Ведучий Ектор Хіменес-Браво поділився з прихильниками своїм щастям.
В Instagram-stories знаменитість показав листування зі своєю коханою. У переписці обраниця кухара вирішила розповісти йому новину, щоправда, дівчина не знала, як коханий на неї відреагує.
Загалом, кохана Ектора вирішила влаштувати йому сюрприз та нарешті повернутися до України. Реакція ведучого була очікувана. Дівчина дарма переймалася, адже він лише зрадів її приїзду.
"Ось така новина, друзі! Я щасливий", - поділився емоціями закоханий кухар.
Зазначимо, Ектор мало що розповідає про кохану-українку, адже боїться зурочити своє щастя. Відомо, що дівчина нині перебуває у Польщі, а от знаменитість - в Україні. Ектор розповідав, що дуже сумує за своєю коханою і вже не дочекається, коли вона повернеться. Тож, коли обраниця ведучого приїде додому, він буде безмежно щасливий.
Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розповідав, що хоче поїхати на передову. Загалом, основною метою поїздки кухара на фронт є допомога українським захисникам.
Читайте також: