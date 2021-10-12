Ектор Хіменес-Браво показав, який вигляд мав 30 років тому: стрункий і темноволосий

Ектор Хіменес-Браво показав, який вигляд мав 30 років тому: стрункий і темноволосий

Шеф-кухар пригадав молодість.

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво підхопив естафету Дмитра Гордона та показав себе у молодості.

На сторінці в Instagram зірка розмістив архівний знімок та показав, який вигляд мав 30 років тому. На світлині Ектор зображений у свої студентські роки, на фото йому 19 років. Хіменес-Браво позує усміхненим, у светрі з орнаментом та сорочці.

Ектор Хіменес-Браво в молодості / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Hello з 1991 року. Побачив фото Дмитра Гордона. Приймаю цей флешмоб! Дивись, як ми змінилися за стільки років, як ніби один день минув, так? Як кажуть - люди як вино, з віком тільки краще", - підписав фото кухар.

Ектор Хіменес-Браво зараз / instagram.com/hectorjimenezbravo

Своєю чергою, шанувальники зірки зазначили, що зараз Ектор їм подобається набагато більше, інші ж зазначили, що Хіменес-Браво у молодості був дуже симпатичним парубком.

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