Ектор Хіменес-Браво показався з коханою у халатиках: "Моя люба"

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво, як і тисячі пар, тимчасово вимушений був розлучилися зі своєю коханою через війну в Україні.

Як повідомив знаменитість, який пішов навчатися військової справи, його обраниця-українка виїхала за кордон.

Схоже, Ектор дуже скучив за своєю половинкою, тому опублікував в Instagram спільне фото та зворушливо до неї звернувся.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Моя люба, дуже за тобою сумую! Між нами кілометри - я в Україні, а ти далеко. Знай, я завжди поруч. Твій голос і твоя усмішка заряджають мене робити більше. Для країни та людей. Скоро ми зустрінемося, обіцяю", – написав блогер.

У коментарях юзери засипали закоханих компліментами.

Це так зворушливо. Так по чоловічому!

Це так мило

А як приємно, коли чоловік не соромиться це говорити…

Також користувачам вже кортить дізнатися, що ж ця таємнича дівчина: "Хто вона?", "Чому ви тримаєте її в таємниці", "Цікаво, хто ж це".

Втім, ведучий не поспішає показувати обличчя своєї дівчини, а також майже нічого про неї не розповідає. Як зізнається знаменитість, він хоче, аби його кохана почувалася в безпеці.

Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях пішла від бойфренда-росіянина. Модель висловила симпатію військовим ЗСУ.

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