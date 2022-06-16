Ектор Хіменес-Браво показався з коханою у халатиках: "Моя люба"

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво, як і тисячі пар, тимчасово вимушений був розлучилися зі своєю коханою через війну в Україні.
Як повідомив знаменитість, який пішов навчатися військової справи, його обраниця-українка виїхала за кордон.
Схоже, Ектор дуже скучив за своєю половинкою, тому опублікував в Instagram спільне фото та зворушливо до неї звернувся.
"Моя люба, дуже за тобою сумую! Між нами кілометри - я в Україні, а ти далеко. Знай, я завжди поруч. Твій голос і твоя усмішка заряджають мене робити більше. Для країни та людей. Скоро ми зустрінемося, обіцяю", – написав блогер.
У коментарях юзери засипали закоханих компліментами.
- Це так зворушливо. Так по чоловічому!
- Це так мило
- А як приємно, коли чоловік не соромиться це говорити…
Також користувачам вже кортить дізнатися, що ж ця таємнича дівчина: "Хто вона?", "Чому ви тримаєте її в таємниці", "Цікаво, хто ж це".
Втім, ведучий не поспішає показувати обличчя своєї дівчини, а також майже нічого про неї не розповідає. Як зізнається знаменитість, він хоче, аби його кохана почувалася в безпеці.
Нагадаємо, "Міс Україна Всесвіт" Анна Неплях пішла від бойфренда-росіянина. Модель висловила симпатію військовим ЗСУ.
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