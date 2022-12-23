Ектор Хіменес-Браво поміркував, чи треба святкувати Новий рік і зізнався, що зустріне його наодинці

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво розповів, що думає стосовно святкування Нового року під час війни.

Так, як зазначив кухар, навіть під час таких важких подій українці не мають відмовляти собі у можливості відпочити та провести час у колі рідних. Втім, зізнався Ектор, він цьогоріч буде зустрічати свята наодинці

"Святкувати чи не святкувати? Зараз це питання турбує всіх українців. Я святкуватиму цей Новий рік наодинці. Всі мої рідні та близькі, а також Лупіта та Чоко, зараз за кордоном, у безпеці. Але кажуть, що взагалі будь-яке святкування і прикрашання ялинки — "не на часі", - поділився Хіменес-Браво у своєму Instagram.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

На думку Ектора, забувати про те, що зараз триває війна неможливо, але в той же час варто пам'ятати, що наше життя також триває.

"Так, війна все ще триває, ЗСУ все ще борються, проте й життя також продовжується. Спекулювати тим, що наші бійці воюють, щоб ми з вами могли жити звичайним життям, не можна, але й морально вбивати себе та страждати — теж не вихід. Ставте ялинку, якщо маєте настрій. Танцюйте, якщо хочете танцювати. Святкуйте, щоб підбадьорити дітей та сім'ю. Попри блекаути, обстріли та війну, попри все це ми продовжуємо жити, жити повним та яскравим життям. Нас не здолати та не зламати, і це факт", - додав кулінар.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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