Ектор Хіменес-Браво попросив українців за кордоном не паплюжити репутацію України

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво у День біженців звернувся до тих українців, які виїхали з країни.

20 червня був всесвітній День біженців.

У себе на сторінці в Instagram колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво в цей день звернувся до українців, якічерез війну були змушені виїхати за кордон.

Він наголосив, що зараз українці, які виїхали, є послами України в Європі:

"Сьогодні день, який би краще ми ніколи не відзначали в календарі - день біженця. Через повномасштабне вторгнення Росії в Україну більше 7 мільйонів українців були вимушені покинути свій рідний дім, 5 мільйонів досі в Європі. Саме до них я хочу звернутися. Я розумію, що вам не легко. Інший менталітет, мова і устрій. В Європі не так як в Україні. Там свої правила які всі мають дотримуватися", - почав Ектор.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Він наголосив, що поки наші хлопці та дівчата з ЗСУ боронять Україну на фронті, ті, хто виїхав "воює за репутацію України":

"Не можна бути зневажливими, скиглити, що вам щось не так коли вас прихистили. Ви маєте бути сильними і гідно представляти Україну. Дякувати за допомогу і допомагати самі. Виходьте на мітинги, волонтерьте, організовуйте благодійні заходи - увага світової спільноти на війну лежить на ваших плечах. Кожен з вас зараз - посол України. Від вас залежить яке буде до нас ставлення у майбутньому", - наголосив Хіменес-Браво.

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