Ектор Хіменес-Браво повернувся до України і показався у бомбосховищі: "Я втомився сидіти у Польщі"

Ектор Хіменес-Браво повернувся до України і показався у бомбосховищі: "Я втомився сидіти у Польщі"

Кухар зупинився у Львові та прямує до Києва.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво повернувся до України.

Останній час він перебував у Польщі, де волонтерив і допомагав українським переселенцям. Втім, як повідомив Хіменес-Браво у сторіс своєї сторінки в Instagram, він дуже хотів назад до України:

"Я втомився сидіти у Польщі. Я більше так не можу. Їду до вас. Попри це ми продовжуємо допомагати біженцям у Польщі. В нас дуже багато планів, як допомогти людям, які були вимушені поїхати", - зазначив Ектор.

instagram.com/hectorjimenezbravo

В Україні Хіменес-Браво зупинився у Львові, де вперше провів ніч у бомбосховищі. Він також показав, як у підвалах проводять час діти:

"Сьогодні я вперше ночував у бомбосховищі. Я плачу, коли уявляю, що переживають люди в окупованих містах. Діти – грають. Вони повинні розвиватися, читати книжки, розвивати Україну у майбутньому. А через російські бомби їм доводиться сидіти в укритті", - сказав Хіменес-Браво.

instagram.com/hectorjimenezbravo

instagram.com/hectorjimenezbravo

Наразі кухар їде до Києва. Він зізнався Україні у коханні:

"Я кожну хвилину, кожен день дуже сумував. Я знаю цей звук сирени, щоночі, жахливий, але Україно – ти найсильніша країна. Весь світ тебе дуже любить, і я також. Я тут, з вами! Моя любо Україно, кохаю тебе!" – сказав кухар.

instagram.com/hectorjimenezbravo

instagram.com/hectorjimenezbravo

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