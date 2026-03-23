Ектор Хіменес-Браво повідомив про болісну втрату: "Саме з нього почалася моя велика любов"

Ектор Хіменес-Браво з собакою Чоко / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Реклама

Відомий шеф-кухар та суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво почав понеділок із сумної новини, яка зачепила серця його фанатів.

Ектор опублікував у Instagram-історії коротке повідомлення про втрату. Його вірний собака Чоко помер після довгих років поруч із господарем. Зірка зізнався, як сильно цей пухнастик вплинув на його життя. Мало хто знав, що раніше кухар вважав себе виключно «кошатником».

Собака Чоко Ектора Хіменеса-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Чоко став для зірки не просто домашнім улюбленцем, а справжнім членом родини. 15 років разом із ним подарували Ектору незабутні моменти, підтримку та справжню дружбу.

Реклама

«Мало хто знає, але до нього я завжди був „кошатником“. 15 років тому все змінилося. Чоко став моїм першим собакою. Такий маленький, але з величезним серцем. Саме з нього почалася моя велика любов до собак.

Він був дуже добрим і прожив довге, щасливе життя поруч зі мною. Дякую тобі за все, мій перший і такий особливий друже», — додав шеф-кухар.

Instagram-історія Ектора Хіменеса-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Шанувальники та колеги одразу відреагували на сумну новину, висловлюючи теплі слова підтримки. Багато хто підкреслив, наскільки Ектор прив’язаний до своїх чотирилапих друзів, і відзначив, що Чоко прожив справді щасливе життя поруч зі своїм господарем.

