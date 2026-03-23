- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 481
- Час на прочитання
- 2 хв
Ектор Хіменес-Браво повідомив про болісну втрату: "Саме з нього почалася моя велика любов"
Шеф-кухар поділився сумною новиною, яка зачепила серця фанатів.
Відомий шеф-кухар та суддя «МастерШеф» Ектор Хіменес-Браво почав понеділок із сумної новини, яка зачепила серця його фанатів.
Ектор опублікував у Instagram-історії коротке повідомлення про втрату. Його вірний собака Чоко помер після довгих років поруч із господарем. Зірка зізнався, як сильно цей пухнастик вплинув на його життя. Мало хто знав, що раніше кухар вважав себе виключно «кошатником».
Чоко став для зірки не просто домашнім улюбленцем, а справжнім членом родини. 15 років разом із ним подарували Ектору незабутні моменти, підтримку та справжню дружбу.
«Мало хто знає, але до нього я завжди був „кошатником“. 15 років тому все змінилося. Чоко став моїм першим собакою. Такий маленький, але з величезним серцем. Саме з нього почалася моя велика любов до собак.
Він був дуже добрим і прожив довге, щасливе життя поруч зі мною. Дякую тобі за все, мій перший і такий особливий друже», — додав шеф-кухар.
Шанувальники та колеги одразу відреагували на сумну новину, висловлюючи теплі слова підтримки. Багато хто підкреслив, наскільки Ектор прив’язаний до своїх чотирилапих друзів, і відзначив, що Чоко прожив справді щасливе життя поруч зі своїм господарем.
