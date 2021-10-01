Ектор Хіменес-Браво повністю оголився на камеру та нарвався на критику

Фани негативно висловилися про відвертий знімок телезірки.
Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво ошелешив неочікуваним фото.
Так, 49-річний знаменитість знявся у відвертій фотосесії, де повністю оголився. Зірка позував на кухні, прикривши прутня кавуном. Знімок шоумен розмістив на своїй сторінці в Instagram.
У дописі Ектор розповів про те, що заради роботи ладен на будь що. Зокрема, він розірвав стосунки з коханою, звільнив багато підлеглих та створює у своїй команді напружену атмосферу, аби підлеглі "росли". Але нерідко отримував за це погрози.
Втім, юзерів не так приголомшила відверта розповідь, як зображення. У коментарях користувачі негативно висловилися про знімок.
- Фото перебір, звичайно
- Зовсім з глузду з'їхав! Я була кращої думки про нього
- Я проти таких фото. Не розчаровуйте мене!!!
- Фу, яка гидота!
- Для чого це? Реально гидко. Відписуюсь!
Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" у бікіні спокусливо задерла трусики і випнула сіднички. Катерина Нікітіна захопила фігурою в купальнику.