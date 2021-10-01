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Ектор Хіменес-Браво повністю оголився на камеру та нарвався на критику

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Ектор Хіменес-Браво повністю оголився на камеру та нарвався на критику

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Фани негативно висловилися про відвертий знімок телезірки.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво ошелешив неочікуваним фото.

Так, 49-річний знаменитість знявся у відвертій фотосесії, де повністю оголився. Зірка позував на кухні, прикривши прутня кавуном. Знімок шоумен розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

У дописі Ектор розповів про те, що заради роботи ладен на будь що. Зокрема, він розірвав стосунки з коханою, звільнив багато підлеглих та створює у своїй команді напружену атмосферу, аби підлеглі "росли". Але нерідко отримував за це погрози. 

Втім, юзерів не так приголомшила відверта розповідь, як зображення. У коментарях користувачі негативно висловилися про знімок.

  • Фото перебір, звичайно
  • Зовсім з глузду з'їхав! Я була кращої думки про нього
  • Я проти таких фото. Не розчаровуйте мене!!!
  • Фу, яка гидота!
  • Для чого це? Реально гидко. Відписуюсь!

Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" у бікіні спокусливо задерла трусики і випнула сіднички. Катерина Нікітіна захопила фігурою в купальнику.

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