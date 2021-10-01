Ектор Хіменес-Браво повністю оголився на камеру та нарвався на критику

Ектор Хіменес-Браво повністю оголився на камеру та нарвався на критику

Фани негативно висловилися про відвертий знімок телезірки.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво ошелешив неочікуваним фото.

Так, 49-річний знаменитість знявся у відвертій фотосесії, де повністю оголився. Зірка позував на кухні, прикривши прутня кавуном. Знімок шоумен розмістив на своїй сторінці в Instagram.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

У дописі Ектор розповів про те, що заради роботи ладен на будь що. Зокрема, він розірвав стосунки з коханою, звільнив багато підлеглих та створює у своїй команді напружену атмосферу, аби підлеглі "росли". Але нерідко отримував за це погрози.

Втім, юзерів не так приголомшила відверта розповідь, як зображення. У коментарях користувачі негативно висловилися про знімок.

Фото перебір, звичайно

Зовсім з глузду з'їхав! Я була кращої думки про нього

Я проти таких фото. Не розчаровуйте мене!!!

Фу, яка гидота!

Для чого це? Реально гидко. Відписуюсь!

Нагадаємо, раніше зірка "Жіночого Кварталу" у бікіні спокусливо задерла трусики і випнула сіднички. Катерина Нікітіна захопила фігурою в купальнику.

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