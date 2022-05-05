Ектор Хіменес-Браво пригадав, як бандити побили його майже до смерті: "Вивезли мене в ліс"

Ектор Хіменес-Браво пригадав, як бандити побили його майже до смерті: "Вивезли мене в ліс"

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво пригадав події, які відбувалися в його рідній країні, коли там панувала мафія Пабло Ескобара.

Знаменитість пригадав, що свого часу він постраждав від рук колумбійських бандитів. Вони вивезли Ектора до лісу та жорстоко побили.

Знаменитість зазначив, що у Колумбії творилися жахливі речі. Утім, це все не зрівняється з тим, що творять російські окупанти на території України.

"Я порівняв свої відчуття цієї війни з подіями у Колумбії, коли там була мафія Пабло Ескобара. Колись давно ці бандити вивезли мене в ліс та побили майже до смерті, кинувши там. Там творилось повне свавілля та жахіття. Але навіть той жах не можна порівняти з цим. Це якийсь геноцид та Гітлер в 21 столітті", - прокоментував Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Ведучий зазначив, що це жахливо, що 2022 року відбуваються такі жахливі речі. Російські окупанти прийшли на українські землі, вони ґвалтують та вбиваються мирних мешканців та руйнують українські міста. Утім, Україна переможе зло та вижене загарбників.

"Хто міг подумати, що з’являться варвари, які почнуть війну 2022 року. Будуть ґвалтувати дітей, жінок, вбивати мирних жителів. Що будуть бомбити міста… Кляті фашисти просто вбивають частинку мене, частину України… Але світ на нашій стороні. Весь народ України проявив себе, як неймовірно сміливий народ", - додав Ектор.

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