Ектор Хіменес-Браво приголомшив кардинальною зміною іміджу: "Незвично бачити таким"

Кухара просто не впізнати.

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво здивував змінами у своєму іміджі.

Кулінар несподівано вирішив кардинально змінити свою зачіску. На своїй сторінці в Instagram Ектор поділився кадрами перевтілення в кабінеті перукаря. Так, кухар повністю поголив голову та підстриг свою бороду.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Ніби пасує, а ви що думаєте? Як вам мій новий імідж?" - поцікавився в шанувальників Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

У коментарях думки прихильників кулінара розділилися - одній половині сподобалися зміни в його зовнішності, а дехто припустив, що раніше було краще.

Екторе, дуже вам пасує!

Вам все до лиця.

Головне, щоб вам подобалось!

Повернить волосся негайно на місце.

Незвично Вас бачити таким, але Вам личить!

З волоссям краще було...

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Раніше Ектор Хіменес-Браво чесно розповів, куди поділася його молода обраниця.

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