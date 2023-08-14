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Ектор Хіменес-Браво приголомшив кардинальною зміною іміджу: "Незвично бачити таким"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
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Ектор Хіменес-Браво приголомшив кардинальною зміною іміджу: "Незвично бачити таким"

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кухара просто не впізнати.

Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво здивував змінами у своєму іміджі.

Кулінар несподівано вирішив кардинально змінити свою зачіску. На своїй сторінці в Instagram Ектор поділився кадрами перевтілення в кабінеті перукаря. Так, кухар повністю поголив голову та підстриг свою бороду.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Ніби пасує, а ви що думаєте? Як вам мій новий імідж?" - поцікавився в шанувальників Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

У коментарях думки прихильників кулінара розділилися - одній половині сподобалися зміни в його зовнішності, а дехто припустив, що раніше було краще.

  • Екторе, дуже вам пасує!
  • Вам все до лиця.
  • Головне, щоб вам подобалось!
  • Повернить волосся негайно на місце.
  • Незвично Вас бачити таким, але Вам личить!
  • З волоссям краще було...
Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo
Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Раніше Ектор Хіменес-Браво чесно розповів, куди поділася його молода обраниця.

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Дата публікації
Перегляди
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