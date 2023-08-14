Ектор Хіменес-Браво приголомшив кардинальною зміною іміджу: "Незвично бачити таким"

Кухара просто не впізнати.
Відомий колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво здивував змінами у своєму іміджі.
Кулінар несподівано вирішив кардинально змінити свою зачіску. На своїй сторінці в Instagram Ектор поділився кадрами перевтілення в кабінеті перукаря. Так, кухар повністю поголив голову та підстриг свою бороду.
"Ніби пасує, а ви що думаєте? Як вам мій новий імідж?" - поцікавився в шанувальників Хіменес-Браво.
У коментарях думки прихильників кулінара розділилися - одній половині сподобалися зміни в його зовнішності, а дехто припустив, що раніше було краще.
- Екторе, дуже вам пасує!
- Вам все до лиця.
- Головне, щоб вам подобалось!
- Повернить волосся негайно на місце.
- Незвично Вас бачити таким, але Вам личить!
- З волоссям краще було...
Раніше Ектор Хіменес-Браво чесно розповів, куди поділася його молода обраниця.
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