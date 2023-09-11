Ектор Хіменес-Браво приголомшив виглядом свого обличчя після болісної косметологічної процедури

Відомий кухар Ектор Хіменес-Браво здивував шанувальників своїм зовнішнім виглядом після однієї косметичної процедури.

У свої 51 рік кулінар продовжує активно займатися спортом та дбати про гарний зовнішній вигляд. Тож для цього Ектор наважився на болісну процедуру, яка допомагає зберегти молодість шкіри. Загалом, вона схожа на лазерне шліфування обличчя.

"Я регулярно роблю одну процедуру", - заінтригував шеф.

Ектор Хімнес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

У сторіз в Instagram Хіменес-Браво розповів, що вже не вперше робить саме ці маніпуляції з обличчям та показав, який вигляд має одразу після візиту до косметолога. Спершу, такий стан шкіри може налякати, адже обличчя сильно червоніє наче після опіку, але за словами Ектора, результат вартує того.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Наступні декілька днів після процедури, як показав шеф на власному прикладі, з обличчя починає відлущуватися ороговілі клітини, а шкіра поступово відновлюється.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

В результаті Ектор показав помолоділе обличчя, на якому зменшилася кількість недоліків та зморшок.

"Більше тижня: шкіра ідеальна, сяюча і не скажеш, що вже не 18", - поділився Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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