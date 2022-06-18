Ектор Хіменес-Браво про те, чому не їде з України та як дізнався про війну: "На мій дім напали"

Ектор Хіменес-Браво про те, чому не їде з України та як дізнався про війну: "На мій дім напали"

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво поділився своєю історією, як дізнався про війну.

На сторінці в Instagram колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво розповів, як він дізнався про війну та чому, маючи можливість, не їде з України.

За словами Ектора, 24 лютого він був у Києві та на власні очі бачив, як російські війська бомблять українську столицю:

"24 лютого о 5 ранку я дізнався, що почалася повномасштабна війна. Побачив як бомблять мій рідний Київ. Я плакав, а після не міг говорити хвилин 20. У цей момент я відчув неймовірну силу, яку мені за 13 років подарували українці. На мій дім напали. Не на дім рідних, дім де я в гостях, а мій рідний дім. Ми не будемо жертвами, ми маємо боротися. Я відчув це перше в житті - цей менталітет мені подарували українці", - зазначив Хіменес-Браво.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Він наголосив, що коли 13 років тому приїхав до України, його зустріли щирі та привітні люди:

"Я, колумбієць не знаючий мови, почувався гостем в чужій країні. Але не зважаючи на те, що я був тут іноземцем - люди були дуже добрі до мене. Дуже гостинний, привітний і добрий народ", - поділився Ектор.

Врешті, Хіменес-Браво наголосив, що протягом 13 років, перебуваючи в Україні, він не почувається гостем – він вважає Україну своїм домом.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Без задніх думок зібрав речі і вирушив до України. Дорогою разом з командою почали організовувати благодійну вечерю, планувати як ми будемо допомагати українцям, як будемо годувати, на що і як будемо збирати гроші. Тому що я зобов'язаний - це мій обов'язок перед українцями. Я давно вважав Україну своїм домом, але саме в цей час я зрозумів наскільки сильно я люблю це місце. Цих людей, ці вулиці і ці сквери з каштанами. Я не можу бути осторонь, адже саме тут моє серце. Україна - мій дім, а ви - його душа", - сказав Хіменес-Браво.

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