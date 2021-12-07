Ектор Хіменес-Браво про те, як познайомився з дівчиною в Мережі: "Наше побачення було жахливе"

Ектор Хіменес-Браво про те, як познайомився з дівчиною в Мережі: "Наше побачення було жахливе"

Зірка навіть думав, що більше ніколи не ходитиме на побачення.

Канадійський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво доволі завидний холостяк.

Бути поруч з ведучим мріє не одна дівчина. Хоча сам Ектор рідко ділиться подробицями свого особистого життя. Втім, у своєму Instagram зірка може дещо про себе розповісти.

До слова, цього разу ведучий пригадав, як одного разу познайомився з дівчиною в Мережі. Так, якийсь час вони поспілкувалися та вирішили піти разом на побачення. Ектор запросив дівчину до ресторану.

Ектор Хіменес-Браво розповів про своє невдале побачення / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Після цього я думав, що більше ніколи не буду ходити на побачення", - зізнався кухар.

Загалом, побачення було невдале адже виявилося, що обраниця зірки заміжня. Судячи з розповіді Ектора, чоловік дівчини прийшов до ресторану. Кухар пригадав, що навіть трішки отримав від нього на горіхи. Ведучий говорить, що йому ще пощастило, бо чоловік взагалі міг його побити.

Ектор Хіменес-Браво розповів про своє невдале побачення / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Виявилося, що вона заміжня. Це було жахливо. Я був шокований. Я думав: "Як можна про таке було не сказати?". Було дуже неприємно. Добре, що чоловік не побив мене", - пригадав зірка.

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