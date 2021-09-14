Ектор Хіменес-Браво про те, як його хейтять в Україні: "Вали до своєї країни"

Ектор Хіменес-Браво про те, як його хейтять в Україні: "Вали до своєї країни"

Шеф-кухар неодноразово зіштовхувався з хейтом з боку українців.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво, який днями показав свій будинок у Канаді, зізнався, що неодноразово зіштовхувався з хейтом в Україні.

За словами ведучого, за все своє життя йому доводилося пожити на різних континентах, і в Україні він прожив найдовше – 11 років. "Весь свій час, зусилля, турботу і увагу я віддаю їй", - зізнався ведучий.

instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я хочу, щоб її мешканці смачно і корисно їли, щоб забули, що таке "майонез" і чому його всюди додають. Хочу, щоб Україна піднялася знову як годувальниця Європи, щоб всі згадали про те, що вона сама може себе прогодувати, і навіть вирощувати на експорт. Щоб всі згадали, яку потужну гастро спадщину залишає ця країна і відродили її", - наголосив Хіменес-Браво.

instagram.com/hectorjimenezbravo

Та попри свої добрі наміри шеф-кухар зізнався, що неодноразово зіштовхувався з неповагою у нашій країні:

"Так чому таку неповагу я зустрічаю кожен день? У коментарях, в реальному житті і в цілій ніші? Стільки хейтерів. "Вали до своєї країни", "йди там роби", "не знаєш мову", "за 11 років міг би навчитися", "вискочка", "чому не український шеф суддя" ... Я знаю п'ять мов, мені ще одна не може поміститися в голові, поки що, це дійсно складно. За 11 років я поклав Україну до свого серця, а там неважливо, як я розмовляю, важливо те, що я роблю і що відчуваю", - поділився Ектор.

instagram.com/hectorjimenezbravo

Разом з тим Хіменес-Браво наголосив, що свої гроші він інвестує тільки в Україну, сплачує податки, дає робочі місця українцям і він сам себе запитує, "хіба це гідно хейту?".

"У будь-якому випадку, хочете ви цього чи ні, Україна стала для мене домом. Її люди, її природа, повітря, менталітет і місця - вже як рідне. Так що, я буду продовжувати, а вам вирішувати - обговорювати з боку, хейтити або приєднатися", - зазначив шеф-кухар.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво показав ідилію з коханою і поміркував про чоловічу роль у стосунках. Також зірка розповів, якою має бути його жінка.

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