Ектор Хіменес-Браво про те, як йому жилося у 90-ті роки: "Це було страшно"

Ектор Хіменес-Браво про те, як йому жилося у 90-ті роки: "Це було страшно"

Ектор намагався створити власний бізнес.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво вирішив пригадати свою молодість.

Ведучий розповів фанам, як йому жилось в 90-ті роки. Ектор говорить, що саме той час був найважливішим для становлення його кар’єри.

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"Це час - коли я переїхав до Канади, коли встиг попрацювати на чотирьох континентах. Час - коли я почав будувати свою міжнародну кар'єру. Це було легендарно та страшно", - зізнається кухар.

Ектор пригадав, що йому подобалась музика того часу, мода, люди без гаджетів.

"У мене з'явилося дуже багато крутих знайомств в різних країнах: зірки, політики та просто кльові люди, які залишаються для мене близькими друзями, де б я не був", - говорить ведучий.

Однак, були й складні часи. Тоді Ектор жив у Медельїні та викладав у кулінарній школі. Знаменитість намагався створити власний бізнес.

"Тоді у Колумбії була війна. Якраз був час Пабло Ескобара. Всі, у кого були гроші, шантажували мене та мою родину. Я намагався вирватися до Америки, чого б мені це не вартувало", - пригадав зірка.

Ектор Хіменес-Браво у метро / instagram.com/hectorjimenezbravo

Втім, кухар говорить, що не всі подробиці того страшного часу розповів. Поки він не готовий цим ділитись. Однак, у майбутньому він пообіцяв розповісти все, що тоді йому довелося пережити.

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво розповів про те, як його хейтять в Україні. Хоча всі свої гроші він інвестує тільки в нашу країну.

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