Ектор Хіменес-Браво прокоментував чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію

49-річний знаменитість досі не одружений та не має дітей.

Канадійський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво відповів на інтимне запитання.

Так, телеведучий прокоментував чутки про свою нетрадиційну сексуальну орієнтацію. Подейкують, що він – гомосексуаліст, оскільки знаменитість досі не одружений та не має дітей. У програмі "Світське життя" зірка відповів на ці закиди.

"Я не переймаюся щодо цього. Якщо люди хочуть поговорити про те, що відбувається у моєму ліжку, то це їхня проблема, а не моя. Сім'я, дружина, діти будуть тоді, коли на це буде правильний момент. Це ліпше, ніж йти швидко одружуватися і народжувати дітей, бо мені вже 50 років. Ні!" – зазначив він.

instagram.com/hectorjimenezbravo

14 січня Ектор святкуватиме ювілей. Йому виповниться 50 років. Зірка зізнався, що планує гучну вечірку. Також кухар поділився, що зовсім не переймається через свій вік.

"Багато чоловіків хвилюються за 50-річчя. Я не хвилююся, тому що я щотижня ходжу до спортзали. Я почуваюся не на 50, а на 25 років", – заявив він.

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