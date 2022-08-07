Ектор Хіменес-Браво прокоментував молодий вік своєї коханої та зізнався, чи живуть вони зараз разом

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво все дедалі частіше розповідає про свою кохану-українку.

Якщо раніше він тримав особисте життя в секреті, то нині ж охоче ділитися з шанувальниками своїм щастям. Зокрема, Ектор прокоментував вік обраниці. Так, фани критикували Ектора, що його кохана надто молода.

Ведучий зізнався, що це не так. Їй далеко не 15 років, як багато хто подумав. Ектор вже давно зустрічається з дівчиною, утім просто не афішував цього.

Ектор Хіменес-Браво з дівчиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Вона українка. Коли опублікував спільне фото, було багато коментарів, що їй 15 років. Звісно, що це не так. Ми разом вже дуже довго, я не хотів афішувати стосунки, бо є багато людей, які не розуміють цього. Так, вона виглядає дуже молодою. Я вирішив обрати українку, бо українські дівчата завжди молоді", - розповів ведучий в інтерв'ю "24 Каналу".

До речі, дівчина Ектора вже й встигла познайомитися з його рідними. Зокрема, перед початком повномасштабної війни вона була з кухарем у його рідній Колумбії. Там вони провели певний час. Та подорож, яка мала бути приємною, стала зовсім не такою. Вони постійно хвилювалися за мама дівчини, адже вона перебувала в Ірпені.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Коли почалася війна, вона була разом зі мною в Колумбії. Ми дуже багато плакали. Це був жах. Наш будинок розташований в Ірпені. Мама моєї дівчини була там з нашими собаками. Вона їх евакуювала", - розповів знаменитість.

Нині ж кохана ведучого перебуває у Польщі разом з мамою, а Ектор – в Україні. Та час від часу кухар приїздить до своєї коханої.

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