Ектор Хіменес-Браво розповів про службовий роман: "Звільнив через секс на кухні"

Кухар поділився курйозною історією.

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво поміркував про службові романи.

Як зізнається ведучий, у нього в самого це неодноразово траплялось, в тому числі й в Україні. Втім, він говорить, такі стосунки закінчувалися невдало.

"У моїй практиці були службові романи: і мої, і не мої. Звичайно, вони закінчилися невдало. Про один навіть знала вся країна", - поділився кухар.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Втім, ведучий пригадав один випадок, коли йому довелося звільнити своїх співробітників через службовий роман. Однак зірка вирішив не розповідати, в якій країні це трапилося.

"Я дивився камери нічного спостереження. Хотів перевірити, як прибирають кухню. А побачив, як працівники після закриття займалися сексом просто на робочій поверхні. Вони не помітили, що там була камера. Це було безвідповідально, я звільнив обох", - розповів Ектор.

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