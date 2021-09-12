Ектор Хіменес-Браво розповів про свій будинок в Канаді: "Це куточок раю"

Він купив його 15 років тому.
Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно показав ідилію з коханою, розповів про свій канадський будинок.
Відомий ведучий є громадянином Канади. Тому ще 15 років тому він придбав собі там будинок в місті Нью-Брансвік. Це місцевість оточена лісами, ріками та озерами. Як зізнався й сам Ектор, йому подобається природа, що його там оточує. Він постійно милується гарними краєвидами.
"Кожного разу, коли я прокидаюсь, то бачу цей напрочуд гарний краєвид. Я не можу натішитися. Це куточок раю", - поділився шеф-кухар.
Проте, Ектор часто перебуває в Україні, а за будинок треба, щоб хтось доглядав. Тому він доручив це своєму сусіду. Однак, довга відсутність господаря будинку далася взнаки. По-перше, треба обов'язково зробити ретельне прибирання. По-друге, в оселі завелися миші. Тому по приїзду довелося вирішувати цю проблему.
"Моя проблема з мишами починає вирішуватися. Але, якщо чесно, я відчуваю себе жахливо. Я дуже люблю тварин", - поділився своїми переживаннями шеф-кухар.
Нагадаємо, хоч і будинок Ектора Хіменеса-Браво й у Канаді, та створювати сім'ю він планує з українкою. Нещодавно він зізнався, чим йому так подобаються українські жінки.