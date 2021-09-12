Ектор Хіменес-Браво розповів про свій будинок в Канаді: "Це куточок раю"

Ектор Хіменес-Браво розповів про свій будинок в Канаді: "Це куточок раю"

Він купив його 15 років тому.

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво, який нещодавно показав ідилію з коханою, розповів про свій канадський будинок.

Відомий ведучий є громадянином Канади. Тому ще 15 років тому він придбав собі там будинок в місті Нью-Брансвік. Це місцевість оточена лісами, ріками та озерами. Як зізнався й сам Ектор, йому подобається природа, що його там оточує. Він постійно милується гарними краєвидами.

Ектор Хіменес-Браво в Канаді / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Кожного разу, коли я прокидаюсь, то бачу цей напрочуд гарний краєвид. Я не можу натішитися. Це куточок раю", - поділився шеф-кухар.

Будинок Ектора Хіменеса-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Проте, Ектор часто перебуває в Україні, а за будинок треба, щоб хтось доглядав. Тому він доручив це своєму сусіду. Однак, довга відсутність господаря будинку далася взнаки. По-перше, треба обов'язково зробити ретельне прибирання. По-друге, в оселі завелися миші. Тому по приїзду довелося вирішувати цю проблему.

Ектор Хіменес-Браво говорить про миші / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Моя проблема з мишами починає вирішуватися. Але, якщо чесно, я відчуваю себе жахливо. Я дуже люблю тварин", - поділився своїми переживаннями шеф-кухар.

Нагадаємо, хоч і будинок Ектора Хіменеса-Браво й у Канаді, та створювати сім'ю він планує з українкою. Нещодавно він зізнався, чим йому так подобаються українські жінки.

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