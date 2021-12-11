Ектор Хіменес-Браво розповів, як дівчина прийшла з мамою на їхнє перше романтичне побачення

Кухар поділився про свої дивакуваті побачення.

Канадійський та український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів про свої дивакуваті побачення з дівчатами.

Так, у застосунку Tinder знаменитість познайомився з красунею та запросив її на романтичну зустріч до ресторану. Втім, невдовзі до закладу увірвався розлючений чоловік жінки. Про це він написав у своєму Instagram.

"Виявляється, він за нею стежив, і коли увірвався посеред нашого побачення - я був у шоці. Стільки агресії у свій бік я ще не зустрічав, ми вже майже билися. Він був упевнений, що я в курсі про те, що вона одружена. Загалом, ми розрулили цю незручну ситуацію", – поділився зірка.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

А от ще одна обраниця прийшла до ресторану зі своєю мамою. Як виявилося, дівчина прагнула не знайомитися, а попросити автограф.

"Прийшла з мамою і книгами з кулінарії - я підписав всі 4 штуки. Вперше до мене прийшли не познайомитися, а попросити для мами автограф. Я засмутився, що втратив час на невдале знайомство, але радий, що зробив одну маму у світі щасливою", – зазначив він.

Втім, у Ектора було і успішне побачення після знайомства у Tinder. Це – нинішні стосунки знаменитості.

"Це була просто одна зустріч на каву, яка переросла у стосунки. І зараз я дуже щасливий. Так що, дякую, Тіндере, і за всі дикі історії теж", – додав кухар.

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