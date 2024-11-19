Ектор Хіменес-Браво розсекретив, яким романтичним сюрпризом здивував молоду кохану-українку

Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво вперше за тривалий час поділився подробицями стосунків із молодою коханою-українкою.

Кулінар розсекретив, яким романтичним сюрпризом здивував обраницю. Знаменитість говорить, що його кохана – неабияк любить французьку класичну музику. Тож, Ектор Хіменес-Браво організував дівчині побачення в цьому стилі. Шеф-кухар приготував омлет, купив круасанів, заварив кави. Окрім того, ведучий увімкнув французьку класику - Едіт Піаф.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Коли кохана знаменитості прокинулася, на неї чекало незвичайне ранкове побачення в саду. Як говорить Ектор Хіменес-Браво, це було найромантичніше, що він коли-небудь робив. Тим часом обраниця оцінила вчинок кулінара.

"Найромантичніше, що я робив у своєму житті, – я організовував невеличкий пікнік у французькому стилі. Приготував омлет, купив круасани ще з вечора, зварив кави та зробив невеличкий фруктовий салат. Моя дівчина – українка, і вона дуже любить французьку класичну музику, зокрема Едіт Піаф. У мене є маленька колонка, тож я увімкнув музику Едіт Піаф і покликав її зі словами: "Сніданок готовий". Коли вона відчинила двері, на неї чекав сад і цей домашній пікнік. Мені здається, це досить романтично", - розповів ведучий на проєкті "Прокинься з Ектором".

Ектор Хіменес-Браво з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Зазначимо, Ектор Хіменес-Браво неохоче ділиться подробицями особистого життя. Однак відомо, що від 2021 року він перебуває в стосунках із українкою, яка значно молодша за нього. Обраницю кухар вкрай рідко показує у фотоблогу, але її обличчя він приховує.

Нагадаємо, нещодавно зірка "Жіночого Кварталу" Анастасія Оруджова зізналась, що не самотня. Гумористка розповіла про перші серйозні стосунки з бойфрендом.

Читайте також: