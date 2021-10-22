Ектор Хіменес-Браво розсекретив, з ким у нього було найкраще побачення

Ектор Хіменес-Браво розсекретив, з ким у нього було найкраще побачення

Кухар пригадав свої колишні стосунки.

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво вирішив поділитися подробицями свого особистого життя.

Так, зірка розповів про своє найкраще побачення. Ектор зізнається, що це сталося тоді, коли йому було 19 років. Він приїхав додому та зустрів там дівчину, яка йому дуже подобалася в 14-15 років. Її звали Сандрою.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

"Я наважився здійснити свою підліткову мрію та запросив її на побачення. Я так тоді хвилювався! Я боявся, що вона мені відмовить. Можете собі уявити, який я був радий, коли вона погодилася", - пригадав ведучий.

Як говорить Ектор, він сам організовував побачення. Він запросив її до ресторану з італійською кухнею.

"Вона прийшла. Ми багато говорили. Це було так чарівно. Я закохався в неї по самі вуха. Я пам’ятаю, як тримав її за руки, дивився їй в очі. Це було так по-дорослому й водночас по-дитячому", - пригадав зірка.

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