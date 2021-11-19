Ектор Хіменес-Браво шокував розповіддю про батька-тирана: "Він жив на три сім'ї"

Зірка не спілкувався з ним.

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво розповів про свого батька-тирана.

Так, зірка поділився з фанами доволі сумною історією. У своєму Instagram Ектор розповів, що батько його у дитинстві сильно бив. Втім, одного разу він побачив, як від руки тирана постраждала його мама.

"За найменшу провину бив по обличчю, по тілу аж до крові. Одного разу я став свідком того, як він бив мою маму. Я просто взяв її, і ми пішли з дому. Це все, що я міг", - пригадав Ектор.

Ектор Хіменес-Браво / instagram.com/hectorjimenezbravo

Окрім того, ведучий говорить, що його батько жив на три сім'ї та мав багато коханок. Ектор же не збирався з цим миритися. Останньою краплею стало те, що батько не підтримав його вибір стати кухарем. Відтоді він не спілкувався з чоловіком. Хоча батько таки намагався знайти з сином спільну мову. Втім, для кухаря він був уже чужою людиною.

"Він намагався помиритись. Але лише тоді, коли він почувався зле. Може він шкодував весь цей час, або тому, що я став знаменитим. Я не знаю. Він хотів поговорити зі мною, вибачитися перед тим, як померти. А я не захотів. Мені не було чого йому сказати, ситуацію я відпустив, але й вести діалог не бачив сенсу", - поділився ведучий.

Ектор Хіменес-Браво з мамою / instagram.com/hectorjimenezbravo

А от мама Ектора змогла пробачити чоловіку. Так, коли він став банкрутом, вона доглядала за ним, бо всі інші відвернулися.

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