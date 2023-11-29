Ектор Хіменес-Браво шокував, як уламки ворожого дрона пошкодили його будинок: "Це просто жах"

Знаменитість пригадує, що тієї ночі його будинок трясся від вибухів.

Відомий кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво показав, що його будинок постраждав під час нічної атаки ворожих безпілотників на Київ.

Це сталося, коли країна-агресорка Росія випустила 71 дрон, щоб атакувати столицю України. Тоді силам ППО вдалося збити майже всі ворожі безпілотники, однак уламки теж наробили лиха. Як зізнався Ектор, постраждав його будинок. Зокрема, уламок розбив вікно в його спальні.

Допис Ектора Хіменеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Допис Ектора Хіменеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"У мій будинок влучило дуже багато уламків дрона, мій дім трясся від вибухів. Це був просто жах, не лише для всього Києва та області, а й для всієї України. Усвідомлення того, що частинка дрона потрапила до твоєї спальні…Жах…", - зізнався кухар.

Допис Ектора Хіменеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Щоправда, Ектор говорить, що його пошкоджений будинок – це дрібниці. Кухаря шокує, що окупанти поцілили в дитячий садочок.

Допис Ектора Хіменеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Але я розумію, що це дрібниці, порівняно з пошкодженими будинками, дитячими садками", - додав Ектор.

Допис Ектора Хіменеса-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Знаменитість закликав не забувати, що в Україні досі триває війна, а ворог не припиняє тероризувати українців. Тож кухар наголосив, що потрібно в тяжкі часи допомагати одне одному та донатити на потреби захисників.

"Я відчуваю, що дуже багато людей забули, що в нас є війна…У нас йде війна! Це жах! Тому потрібно щодня допомагати одне одному, ЗСУ. Будь ласка, допомагайте. Це важливо", - наголосив кухар.

Нагадаємо, російські окупанти у ніч проти 25 листопада випустили по Києву 71 ворожий безпілотник. Раніше редакція сайту ТСН.ua писала, як тяжку ніч пережили знаменитості. Актор Тарас Цимбалюк чув вибухи, а акторка Ксенія Мішина ховалася разом із сином у туалеті.

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