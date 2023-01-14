Ектор Хіменес-Браво святкує 51-річчя: кухар показався у піджаку на голе тіло

Кулінар прокоментував, чому залишився в Україні після повномасштабного вторгнення рф.
Сьогодні, 14 січня, день народження святкує шефкухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво.
Знаменитості виповнився 51 рік. З цієї нагоди на сторінці в Instagram кулінар запостив святкове фото, і показав, з чого розпочався його день. Вранці імениннику презентували торт зі свічками у вигляді цифри 15.
На знімку Хіменес-Браво позує з тортом у ліжку, з голим торсом і в чорному піджаку. 51-річний Ектор продемонстрував прокачаний прес.
"З днем народження мене! Важко повірити, що вже настав день мого народження. Пишні святкування, десятки гостей та гучні вечірки — раніше я був би радий такому святу, проте не тут і не зараз. В країні війна, а тому рік іде за два: не встиг озирнутись, як промайнули 355 днів запеклої та складної боротьби з окупантами. Здавалось б, ось він, лютий, ось на днях наші хлопці звільнили Бучу та Ірпінь, а ось буквально вчора ми збирали тривожні валізки та готувались до найгіршого. Миритися з реальністю складно, проте це — мій свідомий вибір, залишатися тут, в Україні. Я знав, на що йду, та знав, заради чого", - написав кухар.
Своєю чергою, шанувальники Хіменеса-Браво привітали його та висловили своє захоплення: "З днем народження. Бажаю вам особистого щастя. Ваша позиція щодо України викликає захоплення. І нехай ви по народженню не українець, але по крові та по духу українець!", "бажаю міцного здоров'я, сил та натхнення на реалізацію задумів, процвітання та кохання! Безмежно вдячна вам за те, що залишаєтесь з нами. Дякую вам за підтримку й за всі добрі справи".
Окрім того, ведучий потішив прихильників кумедним відео, знятим у спортзалі, присвячене його дню народження:
Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво насмішив відео, на якому показав, чим займався під час блокування його Instagram.
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