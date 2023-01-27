Ектор Хіменес-Браво у самих трусах показав, як змінився за останні п'ять років

Відомий шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво на власному прикладі показав, як можна змінитися за декілька років завдяки фізичним навантаженням.

Кулінар розповів, що часто отримує від своїх підписників запитання в Instagram про те, як йому вдається у 51 рік мати такий чудовий вигляд. У сторіз Ектор поділився, що не завжди був таким, і показав фото п'ятирічної давнини.

На архівній світлині Хіменес-Браво ще мав зайву вагу та не підтягнуте тіло. А ось на наступному фото кухар у самих трусах продемонстрував міцну статуру.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"У спорт я пішов, бо у мене була зайва вага. Це не тільки мало поганий вигляд, а ще й дуже шкодило моєму здоров'ю", - поділився Ектор.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

На початку, як пригадав шеф, йому важко давалися фізичні навантаження та дотримання здорового способу життя, але з часом тренування все ж дали бажаний результат.

"Треба пам'ятати. Швидкого результату ніколи не буває. Щоб досягти цілі, треба йти маленькими кроками, але йти і не здаватися", - дав пораду Ектор.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Також кухар закликав інших не критикувати людей, які мають певні проблеми з вагою, адже вона може з'являтися у людини з різних причин, не лише через харчування.

"Це неважливо = худорлявий ти, чи спортивний, чи гладкий. Є багато проблем зі здоров'ям, генетика. Буває, що ти просто не можеш контролювати своє тіло. Тому важливо не критикувати інших людей і думати, що ти ідеальний, це дискримінація", - наголосив Ектор.

Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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