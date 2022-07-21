Ектор Хіменес-Браво відбудував 83-річній бабусі частину будинку, який розбомбили окупанти

А тепер колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво показав, як нещодавно провідав 83-річну бабусю Віру, яка мешкає на Київщині.

Як розповів Хіменес-Браво, під час обстрілу російськими окупантами будинок бабусі постраждав. Російські війська зруйнували його половину. Кухар приїхав до бабусі Віри, поспілкувався з нею та навіть разом з нею спік пиріжки у її печі, яка вціліла:

"Історія про Віру. Жіночку 83 років з Київської області, частину будинку якої розбомбили орки. Вціліли тільки дім і піч. Саме в цій печі ми спекли найсмачніші пиріжки, що я коли-небудь їв", - розповів Хіменес-Браво.

Цими пиріжками бабуся з кухарем пригостили всіх охочих. І, як зізнався Хіменес-Браво, він разом зі своєю командою дещо полагодив будинок бабусі:

"В подяку за її історію і пиріжки ми зробили фундамент для відбудови літньої кухні та гаражу. Скоро історію цієї доброї жіночки почує весь світ, а поки ловіть бекстейдж", - підписав відео з бабусею Ектор.

Нагадаємо, що днями Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї коханої. І, як зазначили фани кухаря, закохані між собою дуже схожі.

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