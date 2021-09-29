Ектор Хіменес-Браво відверто розповів про свої невдалі стосунки: "Вона мене змусила обирати"

Кухар поділився історіями двох романів.
Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво відверто розповів про свої невдалі стосунки.
На своїй сторінці в Instagram зірка пригадав, що перші серйозні стосунки у нього зав'язалися у Монреалі. Кухар говорить, що працював там саме через неї.
"Вона була вже реалізована, самодостатня. Велика кар'єристка. Робота для неї була важливіша, ніж сім'я", - пригадав Ектор.
Кухар говорить, що його ексдівчина постійно працювала. Свої пріоритети не хотіла змінювати, тому вони розійшлися.
З іншою дівчиною ведучий познайомився в Україні. Як говорить Ектор, вони навіть готувалися до весілля. Однак екскоханій не подобалось те, що кухар був медійною персоною.
"Дівчина поставила мені ультиматум - вона або шоубізнес. Вона хотіла, щоб я перестав зніматися на телебаченні, а просто займався бізнесом. А у мене вже контракти, домовленості, знімання - я людина слова і справи", - зазначив зірка.
Після того, як дівчина змусила Ектора обирати, він вирішив з нею розійтися.
Нагадаємо, наразі відомого, що Ектор не самотній. Проте, свою обраницю він не розсекречує. Натомість періодично показує сімейну ідилію зі своєю коханою.