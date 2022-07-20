Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї дівчини-українки: "Як ви схожі"

Колумбійський шеф-кухар Ектор Хіменес-Браво, який доволі тривалий час приховував свою кохану від громадськості, врешті, не втримався, та показав обраницю.

Так, на сторінці в Instagram Ектор Хіменес-Браво розмістив світлину зі своєю дівчиною, на якій вперше показав її обличчя.

На фото закохані лежать у ліжку у домашніх халатах та бавляться з собакою. Цей кадр був зроблений під час фотосесії до повномасштабного вторгнення Росії до України:

"Сумую за нашими сімейними вечорами", - підписав фото Ектор Хіменес-Браво.

Ектор Хіменес-Браво з дівчиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Шанувальники, своєю чергою, подякували Ектору за відвертість: "Давно хотіла побачити вашу кохану. Щастя вам. Все буде Україна", "ви дуже схожі зовні з вашою коханою. Дві половинки одного цілого", "гарні , сімейного щастя і миру".

Як ми писали раніше, від початку повномасштабної війни РФ проти України колумбійський шеф-кухар разом з дівчиною поїхали до Польщі. Втім, згодом Хіменес-Браво повернувся до України, а його обраниця залишилася у сусідній країні.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Зазначимо, що вперше про свої стосунки Ектор Хіменес-Браво заговорив у серпні 2021 року. Він зізнався, що зустрічається з українкою. Втім, ані хто вона, ані бодай обличчя обраниці Ектор не показував. Проте залюбки ділився кадрами окремих частин тіла коханої – демонстрував її фігуру та стрункі ніжки.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

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