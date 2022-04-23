Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї дівчини-українки, яка залишилась у Польщі

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво два тижні тому повернувся з Польщі до України.
Втім, обраниця зірки кулінарії залишилася у Варшаві. Про це Хіменес-Браво розповів на своїй сторінці в Instagram. Він запостив знімок, зроблений під час розмови з коханою відозв'язком.
На фото дама серця Ектора лежить на ліжку, обіймаючи подушку. На фото майже видно обличчя дівчини шеф-кухаря. Щоправда, воно прикрите волоссям.
"Сумую. Стосунки на відстані - сьогодення України для багатьох котиків", - підписав кадр Хіменес-Браво.
Зазначимо, що вперше про свої стосунки Ектор Хіменес-Браво заговорив у серпні 2021 року. Він зізнався, що зустрічається з українкою. Втім, ані хто вона, ані бодай обличчя обраниці Ектор не показував. Проте залюбки ділився кадрами окремих частин тіла коханої – демонстрував її фігуру та стрункі ніжки.
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