Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї дівчини-українки, яка залишилась у Польщі

Ектор Хіменес-Браво вперше показав обличчя своєї дівчини-українки, яка залишилась у Польщі

Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво два тижні тому повернувся з Польщі до України.

Втім, обраниця зірки кулінарії залишилася у Варшаві. Про це Хіменес-Браво розповів на своїй сторінці в Instagram. Він запостив знімок, зроблений під час розмови з коханою відозв'язком.

На фото дама серця Ектора лежить на ліжку, обіймаючи подушку. На фото майже видно обличчя дівчини шеф-кухаря. Щоправда, воно прикрите волоссям.

instagram.com/hectorjimenezbravo

"Сумую. Стосунки на відстані - сьогодення України для багатьох котиків", - підписав кадр Хіменес-Браво.

Зазначимо, що вперше про свої стосунки Ектор Хіменес-Браво заговорив у серпні 2021 року. Він зізнався, що зустрічається з українкою. Втім, ані хто вона, ані бодай обличчя обраниці Ектор не показував. Проте залюбки ділився кадрами окремих частин тіла коханої – демонстрував її фігуру та стрункі ніжки.

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