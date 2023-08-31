Колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво вперше розповів про знайомство зі своєю коханою-українкою.

Пара разом вже тривалий час. Познайомила закоханих спільна подруга, до якої вони прийшли на вечірку. Ектор зізнався, що дівчина йому одразу ж сподобалася, що він аж навіть пошкодував, що раніше її не зустрічав.

"Нас познайомила подруга – дизайнерка з України. Вона любить організовувати в себе вдома вечірки й одного разу там була моя кохана. Я спитав тоді: "А чому я раніше ніколи її тут не бачив?". Кохана часто була зайнята, не могла прийти. Дякувати Богу, ми зустріли одне одного й тепер не відпускаємо. Я взагалі дуже обережно ставлюсь до стосунків, але щасливий, що вдалося відшукати свою людину", - зізнався шеф-кухар в інтерв'ю "24 Каналу".

Ектор Хіменес-Браво з дівчиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

За словами Хіменеса-Браво, у дівчині йому подобається все, а особливо те, що вони розуміють одне одного. Також ведучий зізнався, що він обожнює спонтанність, і саме це є в їхніх стосунках.

"Всім (підкорила - прим.ред). Я дуже люблю спонтанність, не люблю, коли все відбувається ніби за планом. Коли ми вперше сказали одне одному "кохаю", то це було чесно, ми так відчували", - поділився знаменитість.

Наразі закохані живуть окремо. Ектор перебуває в Україні, тим часом його обраниця – у Польщі. Утім пара часто бачиться. Нещодавно дівчина приїжджала до ведучого, та й сам кухар теж часто їздить до Варшави. Попри відстань, у закоханих чудові стосунки, вони постійно перебувають на зв'язку та спілкуються у месенджері.

Ектор Хіменес-Браво з коханою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Вона й зараз у Варшаві. Деякий час була в Україні, а три місяці тому поїхала назад. Я також часто їжджу до неї. У Польщі зараз живе її мама, яка під час війни тяжко захворіла, довго була в лікарні. У нас дуже сильний зв'язок, тому проблем жодних нема. Сподіваюся, наступного місяця зможу поїхати до неї. А зараз ми постійно на зв'язку. Думаю, одного дня ми заблокуємо Telegram, бо там стільки фото, відео, текстів… Не буває й години, щоб ми не написали одне одному. І не тому, що не довіряємо. Просто дуже переживаємо", - зізнався знаменитість.

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво наважився на кардинальні зміни у зовнішньому вигляді. Знаменитість зробив операцію з пересадки волосся та похизувався результатом.

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