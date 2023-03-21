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Ектор Хіменес-Браво вперше за довгий час зустрівся з рідними у Колумбії: "Дуже сумував"

Автор
Марія КоробоваМарія Коробова
Дата публікації
Перегляди
196
Час на прочитання
1 хв
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Ектор Хіменес-Браво вперше за довгий час зустрівся з рідними у Колумбії: "Дуже сумував"

Ектор Хіменес-Браво з родиною / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кухар поділився зворушливими кадрами зустрічі.

Відомий кулінар Ектор Хіменес-Браво вперше за довгий час побачився зі своєю родиною, яка живе у Колумбії. 

Востаннє шеф-кухар був на батьківщині саме на початку повномасштабного російського вторгнення в Україну, але одразу ж вирішив повертатися до Києва. 

І ось майже через рік Ектор все ж захотів побачити близьких та побувати у рідній Колумбії. Зворушливими кадрами зустрічі з родиною Хіменес-Браво поділився на своїй сторінці в Instagram. 

Кухар поділився відео, на якому його мама та уся сім'я приїхали зустріти його в аеропорту. Після такої тривалої розлуки на усю родину Хіменес-Браво чекали теплі та довгі обійми.

"Я дуже сумував", - підписав відео Ектор та додав емоджи у вигляді червоного сердечка.

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Дата публікації
Перегляди
196
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