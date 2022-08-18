Ектор Хіменес-Браво зібрався їхати на передову та пояснив чому

Ведучий Ектор Хіменес-Браво розповів, як він збирається допомагати українським захисникам.

Загалом, незабаром до України прийдуть холоди. А військовим, які нині героїчно захищають країну від російських окупантів, вкрай необхідна гаряча їжа. Тож Ектор нині готує спеціальну рецептуру, аби забезпечити ЗСУ харчуванням, про що ведучий повідомив у своєму Instagram.

"Якщо бути відвертим, то у хлопців на фронті біда з їжею, всі про гаряче і домашнє лише мріють. Скоро почнеться холодний сезон, тому просто зараз ми з командою працюємо, щоб виготовити спеціальну рецептуру, де будуть дегідровані овочі, тушонка і заправка — хлопцям залишиться просто змішати, залити окропом і поїсти борщу", - поділився знаменитість.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Загалом, Ектор планує особисто їздити на фронт, аби привезти захисникам їжу. Ведучий сподівається, що це наблизить Україну до перемоги.

"Це подія, що хвилює, і точно наблизить перемогу. Особисто буду їздити по Миколаївській, Харківській та Донецькій областях, годувати хлопців борщем та привозити продукти, щоб у них все було готове для борщу", - розповів кухар.

Читайте також: