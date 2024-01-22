Ектор Хіменес-Браво зізнався, чому під час війни залишився в Україні і не повернувся на батьківщину

Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво чесно відповів, чому після повномасштабного вторгнення РФ до України не повернувся на батьківщину до Колумбії.

Так, Ектор вже понад 15 років проживає в Україні й здобув українське громадянство 2021 року. Ба більше, під час війни, попри загрози життю, знаменитість не збирається повертатися на батьківщину. За словами відомого кухаря, на українській землі він по-справжньому відчув, що таке патріотизм і цінність простих речей. Тому змінивши пріоритети, він зостався тут без жодних сумнівів.

"Я не знав, що вирішу повернутись в Україну, з перших днів, коли почнеться війна. Не знав, що не матиму страху. Відколи війна почалась, я вже не боюсь померти. Я не думав, що мої пріоритети можуть змінитись. Я навчився цінувати речі краще, ніж до цього. Для життя нам не потрібно багато речей. Україна також навчила мене патріотизму. Раніше я не знав, що це таке. Я вивчив дуже багато всього про її історію. Мені дуже пощастило залишитись тут у цей час", - написав Ектор у своєму фотоблогу.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Хіменес-Браво зазначив, що Україна зробила його витривалішим. І додав, що пишається своїм "українським серцем".

"Я зрозумів, що ніщо і ніколи не завадить мені жити тут, допомагати армії тут, і пишатися тим, що я тут. Я колумбієць з українським серцем. З днем соборності, моя Україно!", - привітав шеф-кухар українців зі святом .

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво відсвяткував 52-річчя. З цієї нагоди зірка станцював у спідньому і здивував, як змінився з часів юності.

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