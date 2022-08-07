Ектор Хіменес-Браво зізнався, що його мама потрапила до лікарні через війну в Україні

Війна знаменитого шеф-кухара та ведучого Ектора Хіменеса-Браво застала у Колумбії, куди він поїхав у відпустку разом зі своєю дівчиною.

Ектор зізнався, що коли Росія почала повномасштабне вторгнення в Україну, то дуже злякався та почав пережива, що він потрібне нині українцям. А його рідні навпаки – тішилися, що кухар перебуває у Колумбії, у безпеці. Тим більше, у рідній країні Ектора тривала 50 років війна, і колумбійці знають, настільки це жахливо.

"24 лютого почалася війна. Звісно, в такі моменти кожна мама думає про свою дитину. Моя мама казала: "Дякувати Богу, що ти тут, дуже далеко". Я лише плакав і казав: "Те, що я тут, – це найжахливіша ситуація в моєму житті. Мені треба повернутися. Зараз". Для всієї родини це була погана новина. Вони не розуміли, чому я хочу повернутися в Україну", - розповів Ектор в інтерв'ю "24 Каналу".

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Попри те, що рідні були проти цього, Ектор таки вирішив повертатися до України. Хоча на ту мить не знав, чим саме буде корисним. Утім, кухар гадав, що готуватиме їжу.

"Рідні хотіли, щоб я був у безпеці. Але я наполіг: "Ні, мені треба повернутися. Я маю бути там, якось допомагати". Брат тоді спитав: "Як ти допомагатимеш?". Я відповів: "Не знаю. Можливо, готуватиму, щось робитиму, але треба повернутися", -поділився знаменитість.

До слова, спочатку Ектор поїхав до Польщі, а вже звідти до України. Коли він сказав мамі, що збирається повертатися до країни, де йде війна, вона через хвилювання потрапила до лікарні.

Ектор Хіменес-Браво з мамою / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Мама дуже переживала. Я сказав, що буду у Варшаві. У Польщі був волонтером, але потім зателефонував рідним і сказав: "Я завтра їду в Україну. Маю бути там". Мама потрапила до лікарні, це був просто жах. Але зараз вона розуміє, чому я так вирішив", - розповів Ектор.

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