Ектор Хіменес-Браво зробив пересадку волосся та похизувався результатом операції

Відомий шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво зробив пересадку волосся та показав, який тепер має вигляд.

Як поділився в Instagram-stories знаменитість, операцію йому зробили у Дніпрі. Спочатку волосся Ектора повністю зголили, а потім лікар зробив спеціальну розмітку, аби знати, у які ділянки треба робити пересадку.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кухар поділився, що йому було зовсім не боляче робити операцію. За словами ведучого, він насолоджувався процедурою та навіть дивився мультфільм.

Ектор Хіменес-Браво у лікарні / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Протягом процедури я кайфував та дивився "Шрека". Я зараз в процесі пересадки. Бачите? Все спокійно, не боляче. У лікаря золоті руки! Моє волосся буде, як у Лупіти (собаки – прим. ред.). Волосся буде багато", - поділився кухар.

Ектор Хіменес-Браво у лікарні / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Після процедури результат не одразу помітний, адже волосся ще має вирости. Однак Ектор вже в очікуванні, що у нього незабаром буде густа шевелюра.

"А це я одразу після процедури. Вже в очікуванні волосся, як у Рапунцель", - поділився знаменитість.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Кухар також розповів, що після операції добре почувається. Щоправда, йому поки треба обережно носити головні убори. Також ведучий говорить, що йому зручно бути голомозим, адже не треба хвилюватися про зачіску.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

"Після пересадки почуваюся добре. Головне – не одягати головні убори дуже близько до шкіри голови. Бути голомозим – це дуже зручно. Не потрібно хвилюватися, що в тебе на голові", - зізнався кухар.

Ектор Хіменес-Браво / Фото: instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво розповідав, що готується до операції з пересадки волосся. Кухар ділився, чому довго не наважувався на це, та показав, де у нього вже були лисини.

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