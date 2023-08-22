Ектор Хіменес-Браво зробив пересадку волосся та похизувався результатом операції

Також шоумен показав, як відбувалася операція.
Відомий шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво зробив пересадку волосся та показав, який тепер має вигляд.
Як поділився в Instagram-stories знаменитість, операцію йому зробили у Дніпрі. Спочатку волосся Ектора повністю зголили, а потім лікар зробив спеціальну розмітку, аби знати, у які ділянки треба робити пересадку.
Кухар поділився, що йому було зовсім не боляче робити операцію. За словами ведучого, він насолоджувався процедурою та навіть дивився мультфільм.
"Протягом процедури я кайфував та дивився "Шрека". Я зараз в процесі пересадки. Бачите? Все спокійно, не боляче. У лікаря золоті руки! Моє волосся буде, як у Лупіти (собаки – прим. ред.). Волосся буде багато", - поділився кухар.
Після процедури результат не одразу помітний, адже волосся ще має вирости. Однак Ектор вже в очікуванні, що у нього незабаром буде густа шевелюра.
"А це я одразу після процедури. Вже в очікуванні волосся, як у Рапунцель", - поділився знаменитість.
Кухар також розповів, що після операції добре почувається. Щоправда, йому поки треба обережно носити головні убори. Також ведучий говорить, що йому зручно бути голомозим, адже не треба хвилюватися про зачіску.
"Після пересадки почуваюся добре. Головне – не одягати головні убори дуже близько до шкіри голови. Бути голомозим – це дуже зручно. Не потрібно хвилюватися, що в тебе на голові", - зізнався кухар.
Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво розповідав, що готується до операції з пересадки волосся. Кухар ділився, чому довго не наважувався на це, та показав, де у нього вже були лисини.
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