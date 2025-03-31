Ектор Хіменес-Браво виїхав з України за кордон і пояснив чому

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво виїхав з України за кордон і пояснив, куди та чому вирушив.

Про свій від’їзд кулінар розповів в Instagram. Знаменитість поділився, що нарешті наважився втілити в реальність те, про що мріяв майже два з половиною роки. Ектор Хіменес-Браво прибув до своєї рідної Колумбії та зустрівся з близькими. Кухар говорить, що йому складно повірити, що він нарешті зміг приїхати додому і подолати чималу відстань. Утім, як зазначив Ектор, обійми з мамою були того варті.

“Вдома…Я мріяв про цей момент 2,5 роки. Я мріяв ще раз побачити рідних, мріяв обійняти маму… Досі не вірю, що я подолав таку відстань. Досі не вірю що я вдома, в Колумбії”, — поділився кухар.

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Ектор Хіменес-Браво з ріднею в Колумбії / © instagram.com/hectorjimenezbravo

У коментарях колеги Ектора Хіменеса-Браво привітали його з такою довгоочікуваною зустріччю. Вони зазначили, що неабияк за нього щасливі.

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Нагадаємо, тим часом кулінарна експертка Тетяна Літвінова, в якої раніше випадала нагода працювати з Ектором Хіменесом-Браво, позитивно про нього не відгукується. Знаменитість розповіла про їхні конфлікти.