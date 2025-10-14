ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
253
Час на прочитання
2 хв

Ектор Хіменес-Браво показав, який вигляд мав 30 років тому, та зробив важливу заяву

Знаменитість поділився теплими спогадами про юність.

Автор публікації
Фото автора: Злата Ковтун Злата Ковтун
Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Український шеф-кухар та ведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками архівним фото.

У своєму Instagram він опублікував знімок, зроблений 30 років тому, коли йому було 23 роки, і він тільки робив перші кроки на кухні. На фото Ектор постає у високому білому ковпаку та має зовсім інший вигляд.

"Гортав свою галерею і накрило ностальгією. Пам’ятаю себе, коли робив перші кроки у роботі на кухні — без досвіду, але з величезним вогнем всередині. Та з величезним капелюхом. Тоді все тільки починалось. Минуло 30 років, а я все ще там, де моє серце", — підписав кадр Хіменес-Браво, пожартувавши зі свого вбрання.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Реакція фанів була надзвичайно теплою та бурхливою. Підписники зазначали, що кулінар сильно змінився за ці роки, проте й тоді, й зараз виглядає чудово. Деякі з них відзначили його професіоналізм, майстерність та багаторічний досвід у справі, а інші просто захоплювались енергією та харизмою зірки навіть на початку його шляху.

  • Приклад для багатьох людей! Звичайний хлопчина з простої сім’ї, який своєю великою працею та наполегливістю зробив результат! Браво…

  • З роками лише краще!

  • Екторе, вам личить ваш вік…

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво розповів про конфлікт з кухарем Євгеном Клопотенком. Між кулінарами виникли непорозуміння, проте Ектор пояснив, як вони зуміли врегулювати ситуацію.

Дата публікації
Кількість переглядів
253
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie