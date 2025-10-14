- Дата публікації
Ектор Хіменес-Браво показав, який вигляд мав 30 років тому, та зробив важливу заяву
Знаменитість поділився теплими спогадами про юність.
Український шеф-кухар та ведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками архівним фото.
У своєму Instagram він опублікував знімок, зроблений 30 років тому, коли йому було 23 роки, і він тільки робив перші кроки на кухні. На фото Ектор постає у високому білому ковпаку та має зовсім інший вигляд.
"Гортав свою галерею і накрило ностальгією. Пам’ятаю себе, коли робив перші кроки у роботі на кухні — без досвіду, але з величезним вогнем всередині. Та з величезним капелюхом. Тоді все тільки починалось. Минуло 30 років, а я все ще там, де моє серце", — підписав кадр Хіменес-Браво, пожартувавши зі свого вбрання.
Реакція фанів була надзвичайно теплою та бурхливою. Підписники зазначали, що кулінар сильно змінився за ці роки, проте й тоді, й зараз виглядає чудово. Деякі з них відзначили його професіоналізм, майстерність та багаторічний досвід у справі, а інші просто захоплювались енергією та харизмою зірки навіть на початку його шляху.
Приклад для багатьох людей! Звичайний хлопчина з простої сім’ї, який своєю великою працею та наполегливістю зробив результат! Браво…
З роками лише краще!
Екторе, вам личить ваш вік…
