Ектор Хіменес-Браво показав, який вигляд мав 30 років тому, та зробив важливу заяву

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Український шеф-кухар та ведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво поділився зі своїми підписниками архівним фото.

У своєму Instagram він опублікував знімок, зроблений 30 років тому, коли йому було 23 роки, і він тільки робив перші кроки на кухні. На фото Ектор постає у високому білому ковпаку та має зовсім інший вигляд.

"Гортав свою галерею і накрило ностальгією. Пам’ятаю себе, коли робив перші кроки у роботі на кухні — без досвіду, але з величезним вогнем всередині. Та з величезним капелюхом. Тоді все тільки починалось. Минуло 30 років, а я все ще там, де моє серце", — підписав кадр Хіменес-Браво, пожартувавши зі свого вбрання.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Реакція фанів була надзвичайно теплою та бурхливою. Підписники зазначали, що кулінар сильно змінився за ці роки, проте й тоді, й зараз виглядає чудово. Деякі з них відзначили його професіоналізм, майстерність та багаторічний досвід у справі, а інші просто захоплювались енергією та харизмою зірки навіть на початку його шляху.

Приклад для багатьох людей! Звичайний хлопчина з простої сім’ї, який своєю великою працею та наполегливістю зробив результат! Браво…

З роками лише краще!

Екторе, вам личить ваш вік…

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво розповів про конфлікт з кухарем Євгеном Клопотенком. Між кулінарами виникли непорозуміння, проте Ектор пояснив, як вони зуміли врегулювати ситуацію.