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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
228
Час на прочитання
2 хв

Ектор Хіменес-Браво показав себе в молодості до популярності і згадав, як на кухні мив посуд

Кулінар поділився подробицями про свій кар’єрний шлях.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
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Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Український шеф-кухар колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво показав, який вигляд мав у молодості до популярності, і пригадав, як на кухні мив посуд.

20 жовтня у світі святкують Міжнародний день кухаря. Тож, Ектор Хіменес-Браво опублікував допис із нагоди цієї особливої для нього дати. Зокрема, він показав, який вигляд мав у молодості, коли тільки-но починався його кар’єрний шлях.

Знаменитість зізнався, що завжди мріяв стати кухарем. Однак це було не так легко втілити в реальність. Тож, Ектор Хіменес-Браво влаштувався до закладу мити посуд, а сам вчився готувати та переймав досвід у кухарів. Знаменитість був неабияк щасливим, коли йому вперше дозволили зайнятися обідом для персоналу. Відтоді минуло багато років, і Ектор таки став кухарем, щоправда, на цьому шляху були свої складнощі зі злетами та падіннями. Але головне — він втілив мрію в реальність.

Ектор Хіменес-Браво у молодості / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво у молодості / © instagram.com/hectorjimenezbravo

«Колись я мив посуд на кухні й мріяв стати шеф-кухарем. Я спостерігав за роботою кухарів, навчався, читав книги. І коли мені вперше дозволили приготувати обід для персоналу, для мене це була справжня перемога. Відтоді минуло багато років. У моєму житті було різне: перемоги, невдачі, складні рішення, переїзди й моменти, коли доводилося починати все спочатку. Але одне залишалося незмінним — моя любов до кулінарії», — поділився кулінар.

Окрім того, Ектор Хіменес-Браво зробив важливу настанову. Кухар закликав не боятися втілювати мрії в реальність, адже саме з маленького кроку та рішення починається велика справа, яка приносить успіх.

Ектор Хіменес-Браво у молодості / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво у молодості / © instagram.com/hectorjimenezbravo

«І сьогодні я хочу сказати кожному, хто має мрію: не бійтеся починати з малого. Не здавайтеся, навіть якщо шлях виявиться складнішим, ніж ви уявляли. Бо кожен великий успіх колись починався з першого кроку», — зазначив кулінар.

Нагадаємо, нещодавно Ектор Хіменес-Браво здивував мистецькою освітою. Також знаменитість вже й похизувався своїми роботами.

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