Гламур
410
2 хв

Ектор Хіменес-Браво розповів про сварку з Клопотенком і як він опинився в нього в блоці

Між Ектором Хіменесом-Браво та Євгеном Клопотенком були непорозуміння. Шеф-кухар зізнався, як вони їх владнали.

Віра Хмельницька
Ектор Хіменес-Браво та Євген Клопотенко

Ектор Хіменес-Браво та Євген Клопотенко

Український шеф-кухар та ведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво розповів про конфлікт з Євгеном Клопотенком.

Все почалося з того, що Клопотенко заявив, що Ектор його заблокував. Хіменес-Браво в інтерв'ю Маші Єфросиніній говорить, що його це неабияк здивувало. Ведучий запевняє, що дійсно не міг знайти профіль Клоптенка в Instagram, але не блокував його. Також в Ектора не було Євгена в списку заблокованих користувачів.

"Це було щось дуже дивне. Я заходжу в TikTok і бачу там відео Клопотенка, де той каже: "Ектор мене заблокував". Я заходжу у свій Instagram і реально не можу його знайти. Я не зрозумів, куди він подівся. В Instagram є список заблокованих людей, я перевіряю його, але Клопотенка і там немає. Я такий: що ж відбувається? Це реально дуже велика загадка", - говорить ведучий.

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Євген Клопотенко / © instagram.com/klopotenko

Врешті, Ектор Хіменес-Браво зв'язався з Євгеном Клопотенком та запропонував зустрітися. Виявилося, що й він не блокував шеф-кухаря, тож для них це стало загадкою, чому вони не можуть одне одного знайти. Клопотенко пообіцяв Хіменесу-Браво, що розбереться з цим, і врешті так і сталося. Сам же ж Ектор порадив Євгенові не влаштовувати таких непорозумінь, адже зараз в країні війна і не час для подібних конфліктів.

"Моя команда зв'язалася з Клопотенком і каже: "Чому ти кажеш, що Ектор заблокував тебе, бо він цього не робив". Щоб обговорити ситуацію, ми зустрілися. Я запропонував зустрітися. Я сказав: "Що відбувається? Клопотенко, зараз іде війна. Ми всередині війни. І зараз взагалі не час для витівок. Я ненавиджу витівки, особливо коли вони неправдиві. Тож давай з'ясуємо ситуацію", - пригадав шеф-кухар.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розповів, як став жертвою катувань та викрадення. Шеф-кухар шокував, як в юності ледь не загинув.

