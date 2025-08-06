Ектор Хіменес-Браво розповів про жахливу поведінку Тищенка на "МастерШефі": "З ним важко працювати"

Ектор Хіменес-Браво та Микола Тищенко

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Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво розповів про жахливу поведінку нардепа Миколи Тищенка на кулінарному шоу "МайстерШеф".

Ектору Хіменесу-Браво та Миколі Тищенку довелося разом працювати суддями на проєкті. Загалом, протягом шести сезонів вони з'являлися в кадрі. Ектор Хіменес-Браво в інтерв'ю Маші Єфросиніній зізнається, що Тищенко жахливо поводився. За словами шеф-кухара, у його колишнього колеги складний характер, він не дуже добре ставився до персоналу. Шеф-кухар говорив про це керівництву. Утім, Тищенка не квапилися звільняти. Врешті, продюсери шоу й самі зрозуміли, що далі діла не буде. Тож, Микола Тищенко покинув проєкт.

Микола Тищенко / © УНІАН

"Я багато разів казав: працювати з Тищенком для мене було великим викликом. Це дратувало. Це було жахливо. Його характер, його поведінка, як він ставився до персоналу... Я багато разів звертався до продюсера та казав, що з ним дуже важко працювати. Але при цьому я ніколи не поводився як король. Не казав: "Або ви його звільните, або я йду. Але вони зрозуміли, як складно було працювати всім з Тищенком і врешті його замінили", - говорить ведучий.

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Звісно ж, Ектор Хіменес-Браво з Миколою Тищенком нині не спілкується. Особливо їхні непорозуміння між собою загострилися під час пандемії коронавірусу. Тоді всі розважальні заклади були зачинені. Однак з'ясувалося, що ресторан Тищенка працював. Ектора це обурило, що він залишив лайк під дописом, де про це йшлося. Тим часом Тищенко образився, написав колишньому колезі в приватні повідомлення, що, мовляв, друзі так не роблять.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

"Точно не спілкуюся з Тищенком. Під час пандемії сталася смішна ситуація. Тоді через ковід зачинили всі ресторани, а якийсь депутат виявив, що ресторан Тищенка працює через чорний вхід. Мої ресторани були зачинені, ми всі страждали, працівники сиділи без зарплати. Я дуже розізлився, тому лайкнув допис про ресторан Тищенка. Після цього Тищенко написав мені: "Ти лайкнув допис, що критикує мій ресторан, це не по-дружньому", - пригадав шеф-кухар.

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво прокоментував конфлікт із колишньою колегою Тетяною Літвіновою. Шеф-кухар відповів на заяву кулінарної експертки, що він нібито погано ставився до неї.