Ектор Хіменес-Браво шокував, як став жертвою викрадення та катувань: "Мене кинули помирати"

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

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Український шеф-кухар та ведучий колумбійського походження Ектор Хіменес-Браво шокував, як став жертвою викрадення та катувань.

Знаменитість родом із Колумбії. Ектор Хіменес-Браво в інтерв'ю Маші Єфросиніній говорить, що в його рідній країні коїлося беззаконня. Жахливий досвід довелося пережити й йому. У 22 роки кухар спробував започаткувати власний бізнес. Він відкрив школу, де навчав кулінарії. Однак бандитам здалося, що Хіменес-Браво занадто багато заробляє, тож у нього почали вимагати кошти.

"Мене викрали не через політичні погляди чи через підтримку когось із політиків. Ні, я просто був молодою людиною з ідеями, яка намагалася побудувати свою справу. Мені пощастило укласти партнерство з Асоціацією ресторанів Медальїна. Вони надали мені приміщення для навчання, і я проводив там заняття. Але хтось подумав, що я заробляю багато грошей", - пригадав ведучий.

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Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Спершу Ектор Хіменес-Браво заплатив. Однак вимагання коштів не припинилося, а до того ж й додалися погрози. Врешті, одного дня кухаря викрали бандити. Знаменитість пригадує, що його тоді жорстоко побили та викинули просто на узбіччі. Кухар міг загинути, аби випадковий таксист не помітив його та не привіз до лікарні. Медики врятували життя Ектора Хіменеса-Браво, але після такого він просто не міг залишатися в Колумбії, тож покинув рідну країну.

"Одного дня я йшов до своєї академії, і мене схопили, побили. Мене сім разів вдарили ножем у спину. Мене били дуже жорстоко. Наступне, що пам’ятаю, – я прокинувся в лікарні. Я не розумів, що сталося. Лікарі сказали: "Тебе знайшов таксист на узбіччі дороги". Мене кинули помирати. Але хтось, я досі не знаю хто, підібрав мене. В госпіталі була поліція, поряд була родина. Саме через це я покинув Колумбію", - шокував кухар.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Нагадаємо, раніше Ектор Хіменес-Браво розповів про жахливу поведінку Миколи Тищенка на шоу "МастерШеф". Протягом шести сезонів вони разом працювали суддями кулінарного проєкту.