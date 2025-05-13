- Дата публікації
-
- Категорія
- Гламур
- Кількість переглядів
- 544
- Час на прочитання
- 1 хв
Ектор Хіменес-Браво, в якого було ожиріння, показав фото до та після схуднення
Кухар також розкрив головний секрет, як позбувся зайвої ваги.
Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво, в якого був другий ступінь ожиріння, показав фото до та після схуднення.
Знаменитість раніше страждав від зайвої ваги. Дійшло до того, що лікарі діагностували в Ектора Хіменеса-Браво другий ступінь ожиріння, що негативно впливало на його здоров'я. Врешті, кухар серйозно взявся за своє тіло.
Нині в Ектора Хіменеса-Браво відмінна спортивна форма. Позбутися зайвої ваги кухарю допоміг спорт. Знаменитість продовжує активно ним займатися, аби підтримувати своє тіло в нормі. Ведучий ділиться, що мотивують його архівні фото, де він постає до схуднення.
"Ранкова порція мотивації. Якщо ви хочете побачити таку трансформацію зі своїм тілом – швиденько в спортзал", - ділиться шеф-кухар.
Нагадаємо, нещодавно син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера ділився приголомшливими результатами схуднення. Крістофер розсекретив, завдяки відмові від якого продукту всього за два місяці позбувся 15 зайвих кіло.