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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
544
Час на прочитання
1 хв

Ектор Хіменес-Браво, в якого було ожиріння, показав фото до та після схуднення

Кухар також розкрив головний секрет, як позбувся зайвої ваги.

Автор публікації
Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Відомий колумбійський шеф-кухар та український ведучий Ектор Хіменес-Браво, в якого був другий ступінь ожиріння, показав фото до та після схуднення.

Знаменитість раніше страждав від зайвої ваги. Дійшло до того, що лікарі діагностували в Ектора Хіменеса-Браво другий ступінь ожиріння, що негативно впливало на його здоров'я. Врешті, кухар серйозно взявся за своє тіло.

Нині в Ектора Хіменеса-Браво відмінна спортивна форма. Позбутися зайвої ваги кухарю допоміг спорт. Знаменитість продовжує активно ним займатися, аби підтримувати своє тіло в нормі. Ведучий ділиться, що мотивують його архівні фото, де він постає до схуднення.

Ектор Хіменес-Браво до та після схудення / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво до та після схудення / © instagram.com/hectorjimenezbravo

"Ранкова порція мотивації. Якщо ви хочете побачити таку трансформацію зі своїм тілом – швиденько в спортзал", - ділиться шеф-кухар.

Нагадаємо, нещодавно син голлівудського актора Арнольда Шварценеггера ділився приголомшливими результатами схуднення. Крістофер розсекретив, завдяки відмові від якого продукту всього за два місяці позбувся 15 зайвих кіло.

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