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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
Кількість переглядів
1181
Час на прочитання
2 хв

Ектор Хіменес-Браво відповів на чутки про мобілізацію та розкрив правду: "Це звання носять найкращі"

Ведучий став частиною 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС" і розкрив свої обов'язки.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Ектор Хіменес-Браво

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво зізнався, чи дійсно він вступив до лав ЗСУ.

Знаменитість нещодавно спровокував чимало питань довкола своєї мобілізації. Річ у тому, що Ектор у своєму фотоблогу опублікував кадри з військових навчань і зазначив, що незабаром "стане частиною української армії". Та все ж у новій заяві він пояснив, чим насправді наближатиме перемогу.

За словами зірки, відтепер він є частиною 429-го окремого полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС". Проте не як воїн, а як представник інтересів полку. А кадри, які ширилися раніше в Мережі були з його спеціального вишколу з бійцями для кращого розуміння системи зсередини. Тож тепер у його обов'язки входить не лише поширення інформації про підрозділ, але й допомога йому із забезпеченням.

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

Ектор Хіменес-Браво / © instagram.com/hectorjimenezbravo

"Бути українським воїном – велика честь і відповідальність. Це звання носять найкращі. Тому маю уточнити. Як іноземець, я міг би долучитись до іноземного легіону, але моє серце давно належить 429-му окремому полку безпілотних систем "АХІЛЛЕС". Це підрозділ, бійців якого я підтримую тривалий час, тому наразі пройшов спеціальний вишкіл разом із ними. Намагаюсь зсередини зрозуміти, як функціонує полк, які виникають проблемні питання, і які є шляхи їх вирішення. В подальшому я буду представляти 429 окремий полк безпілотних систем "АХІЛЛЕС", братиму участь у тих активностях підрозділу, до яких мене долучить командування, і, звісно, зроблю все можливе, аби допомагати із забезпеченням",- пояснив Ектор у фотоблогу.

Ведучий додав, що з цивільного життя не зникатиме й так само продовжуватиме зніматися у відомих телепроєктах: "Це не означає, що я повністю зникну із цивільного життя. Проте, мій фокус уваги наразі найбільше буде спрямований туди, куди справді, як ніколи, важливо дивитись усім, хто прагне нашої перемоги!".

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