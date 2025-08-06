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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Гламур
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428
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2 хв

Ектор Хіменес-Браво відповів Тетяні Літвіновій, яка звинуватила його в поганому ставленні до неї

Тетяна Літвінова раніше розповідала про конфлікт з Ектором Хіменесом-Браво. Кухар прокоментував висловлювання ексколеги.

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Фото автора: Валерія Сулима Валерія Сулима
Тетяна Літвінова та Ектор Хіменес-Браво

Тетяна Літвінова та Ектор Хіменес-Браво

Український шеф-кухар та ведучий Ектор Хіменес-Браво відповів Тетяні Літвіновій, яка розповіла про їхню сварку та про негатив, який відчувала з його боку.

Суддя кулінарного шоу говорить, що натрапив на висловлювання ексколеги в Tik Tok. В інтерв'ю Маші Єфросинінній шеф-кухар зізнався, що спочатку здивувався словам Літвінової. Він, мовляв, ні про що подібне не знав. Однак пізніше Ектора Хіменеса-Браво здивувало інше. Кухар говорить, що було дивно чути не про нові досягнення Тетяни, а про те, що відбувалося в її кар'єрі шість років тому.

"Я натрапляв на кілька уривків у Tik Tok і подумав: "Ого! Я про це не знав". Мене здивувало, що через шість років після відходу з шоу вона розповідає в інтерв'ю не про те, як перезапустила себе, як просунулась її кар'єра, а про те, що було шість років тому", - зазначив кухар.

Тетяна Літвінова / © instagram.com/tanita_litvinova

Тетяна Літвінова / © instagram.com/tanita_litvinova

Ектор Хіменес-Браво говорить, що такі висловлювання Тетяни Літвінової показують її тип мислення. За словами шеф-кухаря, в інтерв'ю він зосереджувався б на своїх досягненнях. У разі його відходу з "МастерШефа", то він був все одно вдячний проєкту, адже завдяки ньому багато чого отримав.

"Це яскраво показує тип мислення цієї людини. Наприклад, якби у мене був поганий досвід з "МастерШефом", поганий сезон чи рік, наші стосунки з каналом розірвалися б, і через 2-3 роки я прийшов би до тебе, Машо, на інтерв'ю, і ти запитала б: "Що сталося на "МастерШефі"?", то я б розповідав про свої досягнення. Я був би вдячний проєкту, бо він багато мені дав", - запевнив кухар.

Що ж стосується Тетяни Літвінової, то Ектор переконаний, що упізнаваність вона здобула саме завдяки "МастерШефу". Тож, його дивує, що ексколега скаржиться на проєкт.

Ектор Хіменес-Браво та Тетяна Літвінова / © скриншот з відео

Ектор Хіменес-Браво та Тетяна Літвінова / © скриншот з відео

"Таня Літвінова була в проєкті багато сезонів. Я на 100% впевнений, що вона досягла чогось у житті саме завдяки "МастерШефу". Зараз її впізнають на вулицях саме завдяки шоу, то чому вона скаржиться на нього?" - додав кухар.

Конфлікт Ектора Хіменеса-Браво та Тетяни Літвінової – що відомо

Вперше про їхні непорозуміння розповіла саме Тетяна Літвінова в інтерв'ю Аліні Доротюк. Кулінарна експертка, яка раніше була суддею шоу "МастерШеф", говорить, що відчувала від Ектора негатив, його поведінка нібито постійно змінювалася і взагалі, їй було складно з ним працювати.

Ба більше, Тетяна Літвінова переконана, що вона могла покинути проєкт саме через Хіменеса-Браво. Кулінарна експертка говорить, що її спочатку запевнили, що контракт із нею підпишуть, а потім передумали цього робити.

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